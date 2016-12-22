Пожар в торговом центре на Филиппинах заблокировал в здании 37 человек

В торговом центре в городе Давао (Филиппины) произошел пожар. Огонь заблокировал к помещении 37 сотрудников кол-центра, расположенного в здании. Об этом сообщает BBC News.
Инцидент, по информации спасателей, произошел в 9:30 по местному времени. Вскоре после этого, как замечает издание, чиновники заявили, что заблокированные в здании люди имеют «нулевые шансы спастись».
Президент республики Родриго Дутерте прибыл в Давао и встретился с семьями находящихся в горящем здании людей. Местное издание MindaNews добавляет, что во встрече также приняли участие мэр города Сара Дутерте и вице-мэр Паоло Дутерте, а также католический архиепископ Валлес. Последний до прибытия к месту происшествия отслужил католическую мессу, замечает MindaNews.
Около 12:00 по местному времени пожарная служба заявила, что ситуация с возгоранием в торговом центре взята под контроль.
Пожар возник на третьем этаже, его несколько часов безуспешно тушили, затем огонь перебрался на четвертый этаж, где находится кол-центр.
Накануне оползни, начавшиеся на Филиппинах из-за тропического штрома, накрыли несколько населенных пунктов на острове Минданао. В результате погибли более 90 человек, несколько десятков пропали без вести.