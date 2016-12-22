В Коми в ДТП с пассажирским автобусом пострадали девять человек

На юго-западе Коми перевернулся автобус, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как сообщили в ведомстве, инцидент случился в районе села Куратово Сысольского района. Авария произошла в 3:40 мск. На место ДТП была выслана оперативная группа ГУ МЧС по Коми.

Как сообщает ТАСС, девять человек были доставлены для осмотра в районную больницу. По данным агентства, автобус двигался по маршруту Великий Устюг — Чебоксары — Казань — Пермь.

Региональное управление Следственного комитета сообщило о начале доследственной проверки по факту ДТП. В ведомстве заявили, что в автобусе были 49 человек, 12 из них пострадали.

В Бурятии 19 декабря при ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего членов детской спортивной команды из Монголии, погиб один человек. Жертвой стал пассажир столкнувшейся с микроавтобусом легковой машины. Водители обоих транспортных средств пострадали.