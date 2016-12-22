Автобус с детской спортивной командой из Монголии попал в ДТП в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на 70-м км трассы А-340 (Улан-Удэ — Гусиноозерск) в районе поселка Жаргаланта. Как сообщает региональное управление МВД, пассажир легкового автомобиля скончался по дороге в больницу. Пострадали водители обеих машин.

ТАСС со ссылкой на МВД республики сообщает, что в аварии также пострадали четыре пассажира микроавтобуса — члены спортивной команды из Монголии. «РИА Новости» сообщает, что всего микроавтобус перевозил 15 человек, 12 из которых — дети из состава монгольской спортивной команды.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

​В Нижегородской области 18 декабря в столкновении грузовика и рейсового автобуса погиб один и пострадали 24 человека. Инцидент произошел на 461-м км трассы М-7 Москва — Уфа. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Погибшим оказался водитель грузовика. Два его пассажира, а также 22 пассажира автобуса получили ранения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).