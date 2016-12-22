В Копенгагене наркодилер сел в полицейскую машину вместо такси

В столице Дании Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейскую машину вместо такси, говорится в сообщении полиции города Twitter.

Как рассказывают правоохранители, дилер из Христиании — района датской столицы — сел в такси, спеша вернуться домой с партией конопли. «Он был ужасно удивлен, поняв, что едет в полицейской машине», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители добавили, что курьер вез около 1000 доз легкого наркотика.

Австралийская полиция 22 декабря изъяла крупнейшую в истории страны партию метамфетамина в порту города Джералдтон. Всего полицейские нашли 1,2 т наркотика (12 млн доз). Его приблизительная стоимость оценивается в 1 млрд австралийских долларов ($800 млн). Полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в сбыте наркотика, при его выгрузке из лодки в машину.



