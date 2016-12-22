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В Бундесбанке исключили легализацию криптовалют в еврозоне
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В Бундесбанке исключили легализацию криптовалют в еврозоне
Экономика, 06:02
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В Бундесбанке исключили легализацию криптовалют в еврозоне

Официальная криптовалюта в Еврозоне исключена, а вложения в нее грозят потерями, заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле. Об этом сообщает Finanzen.net

По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост криптовалют таит в себе «риск быстрых потерь». «Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке», — заявил Тиле.

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Технологии и медиа

​Он также назвал технологию блокчейн «дорогой» и «непригодной для платежей». «Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть», — подчеркнул Тиле.

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Финансы

В конце ноября The Wall Street Journal узнала о планах биржи NASDAQ начать торги биткоинами в начале 2018 года, а 18 декабря Чикагская товарная биржа запустила торги фьючерсами биткоинов. В то же время центральные банки большинства стран выступают против легализации биткоинов из-за рискованности данного суррогата валюты. К ним относится и Центробанк России. Однако российские власти тем не менее рассматривают перспективы налогообложения криптовалют.

 

Теги: еврозона , Бундесбанк , криптовалюта
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