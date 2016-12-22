Монархическая партия выдвинула своего лидера Антона Бакова в президенты

Монархическая партия на съезде в Екатеринбурге выдвинула своего основателя, предпринимателя Антона Бакова, кандидатом в президенты. Об этом «РИА Новости» сообщил сам Баков.

«Выдвинули в качестве кандидата. 45 из 45 представителей региональных отделений», — сказал он. Баков добавил, что на съезде не было представителя московского областного отделения партии.

О намерении баллотироваться в президенты основатель Монархической партии заявлял в разговоре с агентством еще в сентябре. Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года.

Антон Баков является лидером Монархической партии России, которая была зарегистрирована в 2012 году. Ее целью заявлено «возрождение Великой России и создание сильной централизованной власти, действующей в интересах страны и народа», говорится на сайте партии.

Баков был депутатом Государственной думы IV созыва, также он неоднократно избирался депутатом Свердловской областной думы. Баков участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 1995 году и губернатора Свердловской области в 2003 году. Оба раза он занял второе место.