В Петербурге «Открытая Россия» провела акцию в поддержку Навального

В Санкт-Петербурге активисты движения «Открытая Россия» (в апреле организацию Otkrytaya Rossia, которая зарегистрирована в Великобритании, признали нежелательной) провели акцию в поддержку политика Алексея Навального, рассказал РБК координатор организации в Петербурге Андрей Пивоваров.

Активисты повесили баннер с требованием зарегистрировать политика в качестве кандидата на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. «Акция «Открытой России» в поддержку Алексея Навального на Большеохтинском мосту в Санкт-Петербурге служит «напоминанием» о том, что он должен быть зарегистрирован кандидатом в президенты России», — сказал Пивоваров.

Фото: Андрей Пивоваров

В начале октября по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Мероприятия состоялись в 80 городах, где сторонники политика требовали допустить его к выборам президента в 2018 году.

В МВД Санкт-Петербурга сообщили РБК, что на Литейном проспекте были задержаны 38 человек «за выход на проезжую часть». При этом в «ОВД-Инфо» сообщали о 68 задержанных в этом городе.