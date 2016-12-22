«Единая Россия» обновила состав высшего совета и генсовета партии

Члены партии «Единая Россия» на своем съезде в субботу, 23 декабря, произвели ротацию в составе центральных органов партии — высшего и генерального советов, передает корреспондент РБК.

Из состава высшего совета выведены вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Андрей Коркунов и индивидуальный предприниматель Дмитрий Николаев. Введены в состав этого партийного органа 12 человек. Трое из них переведены из генсовета: депутаты Госдумы Андрей Исаев и Отари Аршба, а также исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Также в высший совет вошли ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров, актер Сергей Безруков, гимнаст Алексей Немов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Количество членов высшего совета в настоящее время составляет сто человек.

В состав генсовета включены 38 человек, в их числе несколько глав регионов: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Рязанской области Николай Любимов, губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Бурятии Алексей Цыденов. Кроме того, в состав генсовета включили исполняющего обязанности главы центрального исполкома партии Александра Борисова, депутата Госдумы Сергея Боярского, сенатора Вячеслава Тимченко, главу Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Столько же — 38 человек — из генсовета вывели. Среди них депутат Госдумы Николай Гончар, актер Алексей Гуськов, предприниматель Вадим Дымов, сенатор Франц Клинцевич и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев.

Съезд «Единой России» проходит в Москве 22–23 декабря. Съезд стал первым, который проводит исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Андрей Турчак. Во второй день в съезде принял участие президент Владимир Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 23 декабря заявил, что «Единая Россия» поддерживает самовыдвижение Путина на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года. «Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем», — сказал Медведев.