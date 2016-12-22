Британская принцесса извинилась за «расистскую» брошь

Родственница английской королевы, принцесса Мишель Кентская извинилась за появление на рождественском обеде в Букингемском дворце с брошкой в виде чернокожего мужчины в поварском колпаке. Об этом сообщает The Guardian.

Принцесса Мишель Кентская (Фото: Mark Cuthbert / Getty Images)

Пользователи соцсетей сочли украшение проявлением расизма и оскорблением невесты принца Гарри, актрисы Меган Маркл, мать которой — афроамериканка. Издание уточняет, что принцесса, очевидно, встретилась с Маркл на мероприятии, однако неизвестно, была ли брошь на ней в тот момент.

Представитель принцессы Мишель сообщил, что она получила брошь в подарок и много раз носила ее до этого, и ей очень жаль, что это сочли оскорбительным.

Это не первое обвинение в расизме в адрес принцессы Кентской. В 2004 году СМИ сообщали об инциденте в нью-йоркском ресторане. Она сделала чернокожим посетителям заведения замечание за шумное поведение и обратилась к ним с просьбой «убираться обратно в колонии». Через несколько месяцев она опровергла эту историю и заявила в интервью, что «очень любит этих людей».

Мишель Кентская (Мария Кристина фон Рейбниц) — супруга двоюродного брата Елизаветы II, принца Кентского Майкла. Носит женский эквивалент титула мужа, так как по рождению является не принцессой, а баронессой.