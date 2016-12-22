В Бонне полиция эвакуировала посетителей рождественской ярмарки

Полицейские эвакуировали посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Бонне из-за подозрительного пакета. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает Reuters.

Боннская полиция оцепила и эвакуировала значительную часть ярмарки незадолго до ее закрытия — в 21:00 (23:00 мск), в настоящее время эксперты продолжают осматривать местность, где был обнаружен бесхозный пакет.

«Скорее всего, этот предмет не представляет угрозы, но мы продолжаем расследование», — сказал пресс-секретарь полиции.

Ранее, 2 декабря, в немецком Потсдаме полиция также эвакуировала посетителей рождественской ярмарки из-за подозрительного пакета. На месте происшествия саперы обнаружили пакет, в котором находилась жестяная банка емкостью 1–1,5 л​ с гвоздями, она была опутана проводами.