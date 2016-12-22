В Ивановской области возбудили дело после обрушения части жилого дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в городе Юрьевце Ивановской области. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, 22 декабря на улице Пушкина «произошло обрушение внешней стены пятиэтажного многоквартирного дома».

Людям удалось покинуть здание до обрушения: один из жильцов проснулся и заметил трещину в стене квартиры. Он разбудил своих соседей, и все вышли из дома. По данным МЧС, были эвакуированы 54 человека, пострадавших нет.

В результате следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом ранее в СК отмечали, что несущие конструкции дома были отремонтированы в сентябре.