Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,83 58,37 EUR Нал. 69,71 69,09 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14934,28 +957,67 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
В Ивановской области возбудили дело после обрушения части жилого дома
Лента новостей
Во Внуково срочно сел пассажирский Boeing с протекшим баком 18:12, Общество Кого выдвинули партии в президенты России 18:06, Фотогалерея  Андрея Турчака избрали секретарем генсовета «Единой России» 17:40, Политика В Петербурге «Открытая Россия» провела акцию в поддержку Навального 17:06, Политика «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде 16:56, Спорт Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 16:35, Политика «Единая Россия» обновила состав высшего совета и генсовета партии 16:26, Политика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 16:17, РБК и Porsche В Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома 16:03, Общество Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой 15:40, Политика Кадыров после пропажи аккаунта в Instagram рассказал о чеченской соцсети 15:38, Политика КПРФ выдвинула Павла Грудинина в президенты России 15:37, Политика IT-технологии для роста бизнеса: анализ и практика 15:32, SAP и РБК Жуков пообещал начать выплату $15 млн по требованию МОК вовремя 15:13, Общество Путин призвал ЕР не видеть в России «любимую бабушку» на лекарствах 15:10, Политика Народная любовь: как в КНДР проходят парады в честь Ким Чен Ына 15:04, Фотогалерея  Чемпионат Испании по футболу. «Реал» — «Барселона». Онлайн 15:00, Спорт МИД России осудил США за поставки Киеву летального оружия 14:58, Политика 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 14:57, РБК и Hankook Ксению Собчак выдвинули в президенты от партии «Гражданская инициатива» 14:55, Политика Путин рассказал единороссам о главных угрозах стабильности 14:47, Политика Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» самовыдвижения Путина 14:37, Политика Собчак представила предвыборную программу 14:22, Политика Марат Хайрулин, Microsoft: «Cмешанной реальности ждать осталось недолго» 14:09, Lenovo и РБК Собчак рассказала про две несбывшиеся мечты о выборах 14:00, Политика МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 13:59, Общество Илон Маск показал приготовленную к полету на Марс машину 13:41, Технологии и медиа Самые богатые и самые бедные города России 13:32, Общество 
В Ивановской области возбудили дело после обрушения части жилого дома
Общество, 02:38
0
В Ивановской области возбудили дело после обрушения части жилого дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в городе Юрьевце Ивановской области. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, 22 декабря на улице Пушкина «произошло обрушение внешней стены пятиэтажного многоквартирного дома».

Людям удалось покинуть здание до обрушения: один из жильцов проснулся и заметил трещину в стене квартиры. Он разбудил своих соседей, и все вышли из дома. По данным МЧС, были эвакуированы 54 человека, пострадавших нет.

Обрушение стены жилого дома в Ивановской области. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

В результате следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом ранее в СК отмечали, что несущие конструкции дома были отремонтированы в сентябре.

Теги: Ивановская область , обрушение дома
Главное
Маккейн назвал поставку Украине ракет Javelin шагом для достижения мира Политика
Материалы по теме
Появилось видео последствий обрушения стены дома в Ивановской области Общество
Обрушение стены жилого дома в Ивановской области. Фоторепортаж Общество
При обрушении сцены на музыкальном фестивале в Бразилии погиб диджей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.