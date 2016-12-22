Фильм «Аритмия» победил в главной номинации премии «Белый слон»

Фильм ​Бориса Хлебникова ​«Аритмия» стал обладателем национальной премии кинопрессы «Белый слон» в главной номинации «Лучший фильм года». Об этом пресс-служба Дома кино, где состоялось вручение, сообщает в Facebook.

Звание лучшего режиссера оказалось поделено между Борисом Хлебниковым («Аритмия») и Андреем Звягинцевым с фильмом «Нелюбовь».

«Аритмия» также получила награды и за сценарий (его написали Борис Хлебников с Натальей Мещаниновой), и за актерские работы Александра Яценко и Ирины Горбачевой.

В 2016 году победителем в номинации «Лучший фильм года» стал фильм Андрея Кончаловского «Рай». Лучшим режиссером был также признан Кончаловский, приз за лучший сценарий достался фильму «Монах и бес» Юрия Арабова.

В июне 2017 года «Аритмию» отметили и на фестивале «Кинотавр». Фильм Хлебникова повествует о враче, работающем на скорой, и перипетиях его жизни.