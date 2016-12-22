Власти Башкирии отозовут иск к АФК «Система»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии отзовет свой иск к АФК «Система». Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Гурьев, передает ТАСС.



«Республика Башкортостан позитивно оценивает происходящие процессы, по условиям мирового соглашения иск минземимущества будет отозван», — сказал он.

В пятницу, 21 декабря, совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с «Системой». Оно было подписано всеми участниками спора и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Башкирии. По условиям документа, «Система» выплатит 100 млрд руб. за счет собственных и заемных средств.

Судебная тяжба между «Роснефтью» и АФК «Система» началась в мае 2017 года, через полгода после того, как «Роснефть» купила у государства «Башнефть». В августе арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» и взыскал 136,3 млрд руб.

7 декабря Роснефть» и «Башнефть» подали новый иск к АФК «Система» и потребовали выплатить 131,6 млрд руб. Как утверждали истцы, эта сумма — дивиденды, которые «Башнефть» выплатила «Системе» в период с 2009 по 2014 год. «Система» на следующий день подала встречный иск на 330,5 млрд руб.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подало иск на 131,6 млрд руб. в арбитражный суд против «Системы» 12 декабря. Как объяснил Гурьев, башкирские власти хотели поддержать исковые требования «Роснефти» и «Башнефти».