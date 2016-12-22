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Башкирия подала иск против АФК «Система» на 131,6 млрд руб.
Бизнес, 19:02
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Башкирия подала иск против АФК «Система» на 131,6 млрд руб.
Башкирия подала иск к АФК «Система». Исковые требования (131,6 млрд руб.) совпадают с суммой из иска «Роснефти» — именно столько дивидендов, как отмечали истцы, «Система» вывела из «Башнефти» за годы владения
Здание АФК «Система»  (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана подало иск в арбитражный суд на АФК «Система» и АО «Система-Инвест». Сумма требований составила 131,6 млрд руб. Материалы опубликованы в картотеке арбитражных дел.​

8 декабря министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Евгений Гурьев сообщил, что правительство республики намерено поддержать исковые требования «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».

«Роснефть» подала новый иск к АФК «Система» на 131 млрд руб.
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7 декабря «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к «Системе» на 131,6 млрд руб. В заявлении указывалось, что эта сумма соответствует сумме дивидендов, которые АФК «Система» в период владения «Башнефтью» (2009–2014 годы) вывела из компании. Суд рассмотрит иск 12 января.

Ранее «Роснефть» уже судилась с «Системой» из-за реорганизации «Башнефти» в 2014 году. Компания сочла, что при этом «Башнефть» понесла убытки. Сумма исковых требований составила 170,6 млрд руб.

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В августе Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск и постановил взыскать 136 млрд руб. Обе стороны оспорили вердикт: «Роснефть» была недовольна суммой, а «Система» требовала признать решение незаконным. Суд рассмотрит апелляцию 18 декабря.

С 2009 по 2014 год «Система» была мажоритарным акционером «Башнефти», после этого компания была возвращена в государственную собственность. В 2016 году «Роснефть» приобрела «Башнефть» за 330 млрд руб. и стала контролировать 57,7% уставного капитала компании. Часть акций принадлежит правительству Башкортостана.

На прошлой неделе АФК «Система» сама подала иск на 330 млрд руб. против «Роснефти» и «Башнефти». Компания Владимира Евтушенкова утверждала, что «Роснефть» целенаправленно «разрушала корпоративную стоимость» АФК и пыталась довести компанию до банкротства.

Автор: Елена Янковская.
Теги: «Башнефть» , АФК «Система» , «Роснефть»
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