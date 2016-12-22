Глава ФАС рассказал о влиянии мировой «Роснефти» и АФК «Система» на рынок

Мировое соглашение, заключенное «Роснефтью» и АФК «Система» приведет к тому, что рынок «перестанет лихорадить». Об этом ТАСС заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Вся эта история очень сильно влияла на позицию бизнесменов не только по инвестированию, а еще и по настроению. На самом деле, когда идут такие истории, бизнесмен думает: а завтра я буду на этом месте, — сказал Артемьев, отметив, что это является огромным достижением, поскольку торговые и судебные войны сильно сказываются на инвестиционном климате, «особенно когда госкомпания судится».

«За этим все видят руку государства. На самом деле, наоборот, президент помог вчера и усадил всех за стол переговоров», — добавил глава ФАС. Он выразил надежду, что стороны договорились также о рассрочках и разумных механизмах. В частности, Артемьев надеется, что мировое соглашение не подорвет позиции крупного актива «Системы» — МТС.

22 декабря совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и АО «Система-Инвест». По условиям соглашения, ответчики должны возместить «Башнефти» «причиненные ей убытки в размере 100 млрд руб.». Привлечение ответчиками средств для возмещения убытков осуществляется при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка. Окончательные расчеты должны пройти до 30 марта 2018 года. После этого стороны ​обязуются отказаться от взаимных претензий.

Судебная тяжба «Роснефти» и АФК «Система» шла с мая 2017 года. В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал 136,3 млрд руб. «Система» подала встречный иск на 330,5 млрд руб.