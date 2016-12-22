Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,36 EUR Нал. 69,75 69,07 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 15495,00 +1518,39 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
У российского малого бизнеса упал уровень оптимизма
Лента новостей
В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс 00:26, Политика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 23 дек, 23:46, РБК и Porsche В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка в Женеве 23 дек, 23:26, Политика Выкуп для задержанного саудовского принца Аль-Валида оценили в $6 млрд 23 дек, 23:13, Политика Южная Осетия полностью осталась без света из-за ветра и снегопада 23 дек, 21:34, Общество Яценюка задержали для проверки в аэропорту Женевы по запросу России 23 дек, 21:24, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 23 дек, 20:55, Shell и РБК 15-летняя Алина Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию 23 дек, 20:46, Спорт Монархическая партия выдвинула своего лидера Антона Бакова в президенты 23 дек, 20:20, Политика Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном 23 дек, 20:04, Политика UTair объяcнила причину возвращения самолета в аэропорт Внуково 23 дек, 19:47, Общество Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за «Наполи» 23 дек, 19:34, Спорт Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 23 дек, 19:26, РБК и УАЗ В Ставропольском крае завели дело после гибели трех человек в ДТП 23 дек, 19:20, Общество Маккейн назвал поставку Украине ракет Javelin шагом для достижения мира 23 дек, 18:47, Политика Митрохина задержали на акции против застройщиков компании ПИК в Москве 23 дек, 18:46, Политика Во Внуково срочно сел пассажирский Boeing с протекшим баком 23 дек, 18:12, Общество Искусство, вечеринки и сумасшедшие кафе: ультрамодный гид по Сеулу 23 дек, 18:10, РБК, Korean Air и НОТК Кого выдвинули партии в президенты России 23 дек, 18:06, Фотогалерея  Андрея Турчака избрали секретарем генсовета «Единой России» 23 дек, 17:40, Политика В Петербурге «Открытая Россия» провела акцию в поддержку Навального 23 дек, 17:06, Политика «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде 23 дек, 16:56, Спорт Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 23 дек, 16:35, Политика «Единая Россия» обновила состав высшего совета и генсовета партии 23 дек, 16:26, Политика Квест-драйв: как доехать до Шереметьево за 30 минут 23 дек, 16:17, РБК и Porsche В Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома 23 дек, 16:03, Общество Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой 23 дек, 15:40, Политика Кадыров после пропажи аккаунта в Instagram рассказал о чеченской соцсети 23 дек, 15:38, Политика
У российского малого бизнеса упал уровень оптимизма
Экономика, 22 дек, 00:00
0
У российского малого бизнеса упал уровень оптимизма
К концу года настроения малого бизнеса стали более критичными, а ожидания от состояния экономики в ближайшие полгода ощутимо упали, показало исследование Альфа-банка
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Оценка малым бизнесом своих перспектив в ближайшие полгода ухудшилась, свидетельствуют данные нового исследования Альфа-банка «Пульс малого бизнеса» (есть у РБК). Сводный индекс настроений предпринимателей составил в ноябре минус 25 (он может колебаться от 100 до минус 100), тогда как в июне он находился на уровне минус 21 (замеры настроений малого бизнеса делаются два раза в год). Наихудшего значения индекс достигал в ноябре 2015 года (минус 38).

Исследование основано на четырех основных показателях «настроений» — индексе текущей ситуации и индексе ожиданий на следующие полгода, по деятельности своей компании и по экономике в целом. Из четырех индикаторов хуже всего изменилась оценка бизнесом перспектив (как всей экономики, так и своей компании): оба показателя снизились на 11 п.п. с даты последнего опроса в июне этого года.

После холодного лета предприниматели ожидают рост цен, а вслед за ним — спад покупательской активности. Компенсировать негативный настрой не могут даже приближающийся чемпионат мира по футболу и прогнозы экономического роста, пишут авторы. «Как и полгода назад, компании малого бизнеса ставят перед собой задачу повышения прибыльности за счет привлечения новых клиентов и сокращения издержек. При этом предприниматели все больше озабочены налоговой нагрузкой — эта проблема вышла на первое место во всех отраслях», — говорит руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.

По данным исследования, пессимизм преобладает во всех регионах и в большинстве сфер бизнеса, кроме ИТ. Эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов считает опасения предпринимателей справедливыми. «Бизнесу стоит ожидать все большего ужесточения налогового администрирования. За 2018–2019 годы весь малый бизнес постараются обелить или поставить перед выбором — либо плати все налоги, либо закрывайся. Это вызовет серьезные проблемы у малого бизнеса, который традиционно привык жить в тени», — предупреждает он.

Снижение оптимизма среди малого бизнеса под конец года глава «Опоры России» Александр Калинин считает естественным. «Под Новый год люди всегда настроены более критично, потому что думают о планах на будущее», — сказал он РБК. Улучшить настроения могли бы изменения в регуляторике, в том числе — сокращение внеплановых проверок, которые часто бывают безосновательными, говорит Калинин. «Ну а во-вторых, предприниматели действительно ждут восстановления покупательной способности и как минимум не ​наращивания затрат, а даже их снижения», — считает он.

Исследование Альфа-банка проводилось в ноябре, а в середине декабря президент России Владимир Путин предложил налоговые инициативы в пользу граждан и малого бизнеса. Например, списание с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки по ряду налогов, а также задолженности ИП по страховым взносам. По словам ​Калинина, расширение круга ИП, которым будут прощены долги, пойдет на пользу бизнес-активности в стране.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сомнительное настоящее

Оценка бизнесом текущей ситуации улучшилась незначительно: ситуацию в экономике предприниматели оценили на 3 п.п. выше, чем в июне, а обстановку в компаниях — на 2 п.п. Последний показатель достиг максимального значения за последние два с половиной года, отмечается в исследовании.

В основном положительную оценку дают представители ИТ-компаний, они чувствуют себя более уверенно на протяжении последних двух с половиной лет, пишет Альфа-банк. Представители ИТ, а также сферы маркетинга и бизнес-услуг чаще других говорят о планах повысить зарплаты сотрудникам. Однако готовность увеличивать штат в малом бизнесе снизилась: компании предпочитают сами повышать квалификацию персонала (в развитие сотрудников инвестируют 60% предпринимателей). «Все более важной становится автоматизация бизнес-процессов: за два года эту задачу стали упоминать на 5 п.п. больше, а средства в технологии инвестируют 68% предпринимателей», — следует из доклада.

Рост покупательной​ способности населения в стране отметили лишь 5% предпринимателей, а в своей отрасли — 7%. Авторы исследования объясняют это тем, что, несмотря на увеличение зарплат, реальные доходы россиян практически не изменились. Также треть опрошенных представителей малого бизнеса говорят о негативном влиянии на экономику нового пакета санкций.

Что касается региональной специфики, то предприниматели Северо-Западного, Дальневосточного и Северо-Кавказского регионов оценивают ситуацию в своем бизнесе более позитивно, чем шесть месяцев назад. О росте выручки и среднего чека заявили почти во всех регионах, критичными остались лишь бизнесмены Сибири и Центрального региона. В целом же более позитивные оценки текущей ситуации в регионах нивелируются ростом негативных ожиданий, пишут авторы. По словам Калинина, негативный настрой в регионах обусловлен в том числе влиянием нелегального предпринимательства, низкой доступностью финансов, а также низкой информированностью бизнеса об институтах поддержки.

Среди опрошенных предпринимателей лишь 23% назвали свой бизнес успешным, а в случае провала каждый третий задумается об изменениях бизнес-модели, выяснили эксперты. На фоне роста негативных настроений на следующие шесть месяцев предприниматели все чаще говорят о «выживании» компании как одном из критериев успеха.

«Пессимистичные настроения малого бизнеса свидетельствуют о трезвой оценке ситуации, однако резких рывков в сторону значительного улучшения или ухудшения их состояния на ближайшее полугодие ждать не стоит. Важно, что малый бизнес перешел от стадии адаптации, когда резко закрываются неэффективные направления и увольняются сотрудники, к стадии изменения бизнеса», — говорит Филиппов.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: малый бизнес , «Опора России» , Альфа-банк , исследование , РАНХиГС
Главное
Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном Политика
Материалы по теме
Эксперты заявили об улучшении настроений в малом бизнесе Экономика
ФНС разъяснила новые правила проверок бизнеса Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.