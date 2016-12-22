У российского малого бизнеса упал уровень оптимизма

К концу года настроения малого бизнеса стали более критичными, а ожидания от состояния экономики в ближайшие полгода ощутимо упали, показало исследование Альфа-банка

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Оценка малым бизнесом своих перспектив в ближайшие полгода ухудшилась, свидетельствуют данные нового исследования Альфа-банка «Пульс малого бизнеса» (есть у РБК). Сводный индекс настроений предпринимателей составил в ноябре минус 25 (он может колебаться от 100 до минус 100), тогда как в июне он находился на уровне минус 21 (замеры настроений малого бизнеса делаются два раза в год). Наихудшего значения индекс достигал в ноябре 2015 года (минус 38).

Исследование основано на четырех основных показателях «настроений» — индексе текущей ситуации и индексе ожиданий на следующие полгода, по деятельности своей компании и по экономике в целом. Из четырех индикаторов хуже всего изменилась оценка бизнесом перспектив (как всей экономики, так и своей компании): оба показателя снизились на 11 п.п. с даты последнего опроса в июне этого года.

После холодного лета предприниматели ожидают рост цен, а вслед за ним — спад покупательской активности. Компенсировать негативный настрой не могут даже приближающийся чемпионат мира по футболу и прогнозы экономического роста, пишут авторы. «Как и полгода назад, компании малого бизнеса ставят перед собой задачу повышения прибыльности за счет привлечения новых клиентов и сокращения издержек. При этом предприниматели все больше озабочены налоговой нагрузкой — эта проблема вышла на первое место во всех отраслях», — говорит руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.

По данным исследования, пессимизм преобладает во всех регионах и в большинстве сфер бизнеса, кроме ИТ. Эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов считает опасения предпринимателей справедливыми. «Бизнесу стоит ожидать все большего ужесточения налогового администрирования. За 2018–2019 годы весь малый бизнес постараются обелить или поставить перед выбором — либо плати все налоги, либо закрывайся. Это вызовет серьезные проблемы у малого бизнеса, который традиционно привык жить в тени», — предупреждает он.

Снижение оптимизма среди малого бизнеса под конец года глава «Опоры России» Александр Калинин считает естественным. «Под Новый год люди всегда настроены более критично, потому что думают о планах на будущее», — сказал он РБК. Улучшить настроения могли бы изменения в регуляторике, в том числе — сокращение внеплановых проверок, которые часто бывают безосновательными, говорит Калинин. «Ну а во-вторых, предприниматели действительно ждут восстановления покупательной способности и как минимум не ​наращивания затрат, а даже их снижения», — считает он.

Исследование Альфа-банка проводилось в ноябре, а в середине декабря президент России Владимир Путин предложил налоговые инициативы в пользу граждан и малого бизнеса. Например, списание с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки по ряду налогов, а также задолженности ИП по страховым взносам. По словам ​Калинина, расширение круга ИП, которым будут прощены долги, пойдет на пользу бизнес-активности в стране.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сомнительное настоящее

Оценка бизнесом текущей ситуации улучшилась незначительно: ситуацию в экономике предприниматели оценили на 3 п.п. выше, чем в июне, а обстановку в компаниях — на 2 п.п. Последний показатель достиг максимального значения за последние два с половиной года, отмечается в исследовании.

В основном положительную оценку дают представители ИТ-компаний, они чувствуют себя более уверенно на протяжении последних двух с половиной лет, пишет Альфа-банк. Представители ИТ, а также сферы маркетинга и бизнес-услуг чаще других говорят о планах повысить зарплаты сотрудникам. Однако готовность увеличивать штат в малом бизнесе снизилась: компании предпочитают сами повышать квалификацию персонала (в развитие сотрудников инвестируют 60% предпринимателей). «Все более важной становится автоматизация бизнес-процессов: за два года эту задачу стали упоминать на 5 п.п. больше, а средства в технологии инвестируют 68% предпринимателей», — следует из доклада.

Рост покупательной​ способности населения в стране отметили лишь 5% предпринимателей, а в своей отрасли — 7%. Авторы исследования объясняют это тем, что, несмотря на увеличение зарплат, реальные доходы россиян практически не изменились. Также треть опрошенных представителей малого бизнеса говорят о негативном влиянии на экономику нового пакета санкций.

Что касается региональной специфики, то предприниматели Северо-Западного, Дальневосточного и Северо-Кавказского регионов оценивают ситуацию в своем бизнесе более позитивно, чем шесть месяцев назад. О росте выручки и среднего чека заявили почти во всех регионах, критичными остались лишь бизнесмены Сибири и Центрального региона. В целом же более позитивные оценки текущей ситуации в регионах нивелируются ростом негативных ожиданий, пишут авторы. По словам Калинина, негативный настрой в регионах обусловлен в том числе влиянием нелегального предпринимательства, низкой доступностью финансов, а также низкой информированностью бизнеса об институтах поддержки.

Среди опрошенных предпринимателей лишь 23% назвали свой бизнес успешным, а в случае провала каждый третий задумается об изменениях бизнес-модели, выяснили эксперты. На фоне роста негативных настроений на следующие шесть месяцев предприниматели все чаще говорят о «выживании» компании как одном из критериев успеха.

«Пессимистичные настроения малого бизнеса свидетельствуют о трезвой оценке ситуации, однако резких рывков в сторону значительного улучшения или ухудшения их состояния на ближайшее полугодие ждать не стоит. Важно, что малый бизнес перешел от стадии адаптации, когда резко закрываются неэффективные направления и увольняются сотрудники, к стадии изменения бизнеса», — говорит Филиппов.