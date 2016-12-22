Курс биткоина упал на 13% за сутки

За сутки курс биткоина упал на 13%, свидетельствуют данные Coindesk. К утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты опустился до $14 524.

Минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне $13 128, однако позднее криптовалюта частично отыграла падение. При этом в понедельник, 18 декабря, биткоин стоил $20089. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%.

Как отмечает Bloomberg, падение может быть связано с конкуренцией с другой криптовалютой, Bitcoin Cash, стоимость которой за последние несколько недель поднялась в несколько раз. Кроме того, причиной падения могла послужить коррекция курса криптовалюты после масштабных вливаний, которые привели ранее к резкому росту курса биткоина.

Накануне стало известно, что презентация законопроекта о регулировании криптовалют в России пройдет 28 декабря. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, криптовалюты в нем рассматриваются в качестве имущества. Также в проекте закона определены нормы регулирования ICO.