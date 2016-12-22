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Собрать необходимую сумму на ICO смогли лишь 8% российских проектов
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Собрать необходимую сумму на ICO смогли лишь 8% российских проектов
Технологии и медиа, 21 дек, 17:49
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Собрать необходимую сумму на ICO смогли лишь 8% российских проектов

По оценке Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), в 2017 году в России было анонсировано 1 тыс. проектов, планирующих привлечение инвестиций через ICO (initial coin offering, первичное размещение монет криптовалюты или токенов — записей в реестре блоков транзакций, которые могут подтверждать наличие у их держателя прав на определенные объекты). Об этом говорится в сообщении РАКИБ, поступившем в РБК.

При этом 25% проектов развалились до запуска ICO из-за внутренних проблем команды и несостоятельности проекта. Удалось реализовать проект в том виде, в котором он был заявлен на ICO, лишь 3% проектов, еще 67% не смогли набрать нижнего порога объема инвестиций, необходимого для реализации проекта, у 5% получилось набрать средства на ICO, но после этого проект был заморожен. «Ежедневно анонсируется от пяти до 20 новых проектов, выходящих на ICO, среди них далеко не все выходят на доходность в результате сборов на ICO и только единицы реализуют свой заявленный проект», — отмечается в сообщении. По оценке ассоциации, всего с начала года в России компании смогли привлечь на ICO порядка $300 млн. Похожую цифру недавно называл и EY. На российские проекты (к таким аналитики EY относили те, в которых главный управляющий директор и команда из России) пришлось $310 млн с 2015 года, момента, когда произошло первое успешное ICO в мире. По этому показателю Россия занимала второе место в мире после США, где проекты смогли привлечь на ICO $1,03 млрд.

РАКИБ объясняет причины низкого процента реализуемых ICO низким качеством формирования команды проекта. «Она формируется без должного менеджмента и аналитики компетенций. Группа идеологов окунается в разработку и оформление идеи, считая, что при должном финансировании смогут наладить весь процесс», — отмечает представитель ассоциации. В то же время он считает, что ICO будет модифицироваться и через год будет включать больше формально необходимых моментов и требовать большей подготовки.

Теги: Инвестиции , блокчейн , ICO , РАКИБ
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