Российские проекты вошли в тройку лидеров по объемам ICO

С 2015 года, момента, когда произошло первое успешное ICO (initial coin offering, первичный выпуск монет криптовалюты или токенов — записей в реестре блоков транзакций, которые могут подтверждать наличие у их держателя прав на определенные объекты), до настоящего времени общий объем подобных размещений составил $3,7 млрд, подсчитали аналитики EY.

На российские проекты (к таким аналитики EY относили те, в которых главный управляющий директор и команда из России) пришлось $310 млн. Больше привлекли только проекты из США ($1,03 млрд), на третьем месте — Сингапур ($260 млн), передает корреспондент РБК с презентации результатов исследования.

EY анализировала проекты на основе открытых источников, но подтвердить эти данные невозможно, оговариваются аналитики компании.

При этом доля проектов, которые достигают желаемых целей по сбору средств, с середины осени 2017 года постепенно снижается — инвесторы становятся более осторожными, а регуляторы активизируются при признаках нарушения законодательства, констатируют аналитики EY. Около 70% из привлеченных российскими проектами средств пришлось на 2017 год.

В 2018 году российские проекты могут привлечь аналогичную сумму на ICO, но количество проектов снизится и они станут более качественными, прогнозирует руководитель центра технологий, медиа и телекоммуникаций EY Юрий Гедгафов.