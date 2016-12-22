Греф назвал банковские карты атавизмом

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банковские карты являются атавизмом. Об этом он сказал во время прямой линии с сотрудниками банка, сообщает «РИА Новости».

«Я не большой любитель карточек, я пользуюсь карточками от безвыходности. Сейчас в основном уже плачу по Apple Pay. Мечтаю о том моменте, когда у меня карточек не будет вообще в кармане, считаю это атавизмом», — сказал он.

При этом, по мнению Грефа, карты наряду с наличными будут использоваться и дальше. «Когда исчезнут наличные совсем, я не знаю, боюсь, что еще долго не исчезнут. Когда исчезнут карточки совсем, тоже не знаю», — заметил глава кредитной организации.

Также Греф сказал, что Сбербанк в ближайшее время не планирует отменять комиссию за межтерриториальные переводы внутри банка, поскольку они «приносят серьезный доход», передает ТАСС.

По его словам, в ближайшие годы комиссия сохранится, потому что к этому не готов ни Сбербанк, ни рынок. «Мы работаем по двум направлениям. Первое, будем постепенно снижать уровень взимаемой комиссии при межтерриториальных переводах, и второе, мы будем искать иной способ монетизации этой функции, потому что любая услуга должна быть оплачена», — сказал он.

Ранее Греф говорил, что Сбербанк делает ставку на искусственный интеллект, блокчейн и робототехнику. В ноябре он сказал, что Сбербанк поставил цель к 2020 году стать диджитал-банком на 100%. Также он спрогнозировал, что к этому времени банк может перейти к обслуживанию клиентов без паспортов. По его словам, в настоящее время в банке ведется активная работа по внедрению биометрии.