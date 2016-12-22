Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,99 58,63 EUR Нал. 70,01 69,41 USD Бирж. 58,72 -0,05 EUR Бирж. 69,75 +0,19 USD ЦБ. 58,72 +0,11 EUR ЦБ. 69,50 +0,33 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 16538,62 -1134,08 MOEX 2102,97 -0,72% RTS 1129,33 -0,46% Brent 64,44 +0,88% DJIA 24766,08 +0,05% Nasdaq 6972,17 +0,12% FTSE 7525,22 -0,25%
США пообещали «запомнить» проголосовавших в ООН против статуса Иерусалима
Лента новостей
СМИ узнали о контракте российского гонщика с командой «Формулы-1» 21:31, Спорт В Молдавии в отставку отправили шестерых министров 21:24, Политика ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу коллекторов 21:10, Общество Стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Москву 21:03, Политика Конгресс США одобрил законопроект Трампа о налоговой реформе 21:03, Экономика «Камбэк» для Австрии: канцлер Курц представил программу нового кабинета 20:53, Политика США пообещали «запомнить» проголосовавших в ООН против статуса Иерусалима 20:41, Политика Президент Польши подписал грозящие санкциями ЕС законы о реформе суда 20:32, Политика В Чечне назвали «новогодним подарком» подпадение Кадырова под санкции США 20:28, Политика Чем отличается виртуальная реальность от смешанной 20:10, Lenovo и РБК МИД Польши ответил на предложение Еврокомиссии о санкциях против Варшавы 20:02, Политика Порошенко предпринял «решительные шаги» в Донбассе 20:00, Политика ТЦ «Охотный Ряд» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва 19:57, Общество Комиссия Освальда заподозрила Ивана Скобрева в допинговых нарушениях 19:52, Спорт Россияне отпразднуют Новый год в путешествиях с минимальным бюджетом 19:52, Общество В ДНР назвали условия возвращения российских военных наблюдателей 19:44, Политика Куснирович попросит МОК не использовать бренд Bosco на Играх в Пхёнчхане 19:33, Бизнес «Газпром» установил рекорд по экспорту газа 19:30, Бизнес Кадыров подпал под санкции США по «закону Магнитского» 19:24, Политика Илон Маск впервые показал ракету Falcon Heavy 19:23, Технологии и медиа Собянин уволил глав трех районов за «невнимательное отношение» к жителям 19:17, Политика Опасные токены: какие риски несут в себе ICO 19:13, Деньги МОК показал эмблему российских атлетов на Олимпиаде-2018 19:10, Общество Как стать президентом России 19:09, Политика Путин заявил о «переигрывании» ФСБ иностранных спецслужб 19:01, Политика ФНС сообщила об устранении массового сбоя в работе онлайн-касс в России 19:00, Экономика Стала известна стоимость аренды исторического места для выдвижения Путина 18:54, Политика ФАС возбудила дело против «застройщика №1» 18:46, Бизнес
США пообещали «запомнить» проголосовавших в ООН против статуса Иерусалима
Политика, 20:41
0
США пообещали «запомнить» проголосовавших в ООН против статуса Иерусалима

Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала передать президенту страны Дональду Трампу информацию о всех странах, выступивших против резолюции США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление дипломата.

«Пока вы размышляете о том, как проголосовать, я предупреждаю вас, что президент [Трамп] и США примут ваш голос на личный счет. Президент будет внимательно следить за голосованием, он уже потребовал, чтобы я сообщила ему обо всех, чей голос будет отдан против нас», — заявила она.

Позицию США Хейли также огласила в Twitter. «В ООН нас всегда просят больше сделать, больше отдать. И когда мы принимаем решение по воле американского народа о том, где разместить наше посольство, мы не ожидаем, что те, кому мы помогали, обернутся против нас. В четверг пройдет голосование, критически оценивающее наше решение. США примут во внимание имена тех, кто проголосовал», — говорится в сообщении.

Вопрос о статусе Иерусалима будет рассмотрен на заседании Генеральной ассамблеи в четверг, 21 декабря, по требованию арабских стран. До этого резолюция, осуждающая признание Иерусалима в качестве столицы Израиля, была заблокирована в Совбезе делегацией США.

США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о непризнании статуса Иерусалима
Политика

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о том, что Вашингтон официально признает Иерусалим столицей Израиля и намерен перенести туда посольство из Тель-Авива. Это решение вызвало массовые протесты в ряде исламских стран и подверглось осуждению со стороны международного сообщества.
 

Теги: США , Иерусалим
Главное
Кадыров заявил об отсутствии «приказа ступить на землю США» Политика
Материалы по теме
Нетаньяху поблагодарил Трампа и Хейли за вето по Иерусалиму в СБ ООН Политика
Арабские страны потребовали обсудить статус Иерусалима в Генассамблее ООН Политика
США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о непризнании статуса Иерусалима Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.