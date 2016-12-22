ТЦ «Охотный Ряд» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

В московском ТЦ «Охотный Ряд» после звонка о «минировании» проводилась эвакуация, сообщили РБК в администрации торгового центра. В пресс-службе ГУ МВД по столице РБК подтвердили эту информацию. «Поступило сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Охотный Ряд». В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия», — сказал сотрудник ведомства.

«РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы уточняет, что из торгового центра было эвакуировано более 4 тыс. человек.

В администрации торгового центра РБК сообщили, что в настоящее время торговый центр возобновил работу. «Мы эвакуировались, но мы уже открылись. Все нормально. Информация [о минировании] не подтвердилась», — добавила сотрудница.

«Охотный Ряд» не в первый раз эвакуируют из-за ложной угрозы взрыва. Последний подобный инцидент произошел в конце ноября 2017 года.

Волна анонимных сообщений о минировании общественных и административных зданий прокатилась по России с 10 сентября. Ни одно из сообщений об угрозе взрыва не подтвердилось. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Замглавы МВД России Игорь Зубов 12 декабря заявил, что большая часть анонимных сообщений о заложенных бомбах в школах, банках, зданиях органов власти и других объектах поступала в правоохранительные органы с территории Сирии.

Днем 20 декабря Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за ложные сообщения о подготовке терактов до десяти лет лишения свободы.