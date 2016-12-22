В ДНР назвали условия возвращения российских военных наблюдателей

Россия готова вернуть своих военных наблюдателей в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) при определенных условиях. Об этом сообщили РБК в представительстве ДНР в СЦКК.

«[Россия готова вернуть военных наблюдателей] при официально согласованном регламенте их пребывания и четком ответе на все заданные ранее вопросы по их пребыванию на территории Украины, а также при дальнейшем исполнении всех норм и договоренностей», — отметили в представительстве.

Ранее о том, что Россия готова вернуть наблюдателей в СЦКК, сообщил представитель Украины контактной группы в Минске Евгений Марчук по итогам заседания группы 20 декабря. «Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п. Для сведения: все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе и гарантии их безопасности», — сообщил он в Facebook.

О выходе российских военных наблюдателей из состава СЦКК Россия объявила 18 декабря. Причиной, согласно заявлению МИДа, стало то, что Киев препятствовал их работе. Руководитель российского представительства в СЦКК также заявил о провокациях со стороны украинских военных.