Российские военные наблюдатели рассказали о «провокациях» со стороны ВСУ

Руководитель российского представительства Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе Сергей Костарев заявил, что в отношении российских военных в СЦКК «систематически осуществлялись провокации» со стороны украинских военных. Об этом он рассказал на пункте пропуска Нехотеевка в Белгородской области, передает «Интерфакс».



По его словам, «провокации» в отношении российских наблюдателей в Донбассе были во время пересечения пограничных пунктов пропуска и во время мониторинга ситуации в зоне вооруженного конфликта.



Костарев рассказал, что один офицер находился на пункте пропуска в течения пяти часов. Кроме того, у него «по надуманным предлогам» был изъят заграничный паспорт, отметил российский представитель СЦКК. «Потом потеряли предписание на выполнение задач», — сказал он. Костарев добавил, что в результате ситуация «завершилась положительно».



Российский представитель СЦКК сказал, что российские военные не смогли вернуться из Донбасса в понедельник, 18 декабря, из-за того, что автобусы прибыли не вовремя и ехать было «небезопасно». Поэтому было принято решение перейти через КПП «Майорск в Донецкой области утром 19 декабря, пояснил он.

Отозвать российских офицеров-наблюдателей из Украины Министерство иностранных дел России решило из-за «неуважительного отношения» к ним украинских военных. По словам российского МИД, силовики не давали им полного доступа к линии соприкосновения и запрещали говорить с местными жители. В Москве отметили, что украинская сторона «сознательно создавала напряженную морально-психологическую обстановку» для российских представителей СЦКК.

В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что решение Москвы «существенно подрывает минские договоренности». В Киеве отметили, что попросят «международных партнеров усилить давление» на российские власти.

В Россию вернулись все 75 офицеры из СЦКК. Они пересекли границу между Россией и Украиной в пункте пропуска Нехотеевка. Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня был создан в 2014 году в рамках минских соглашений. В центр входили офицеры из генеральных штабов России и Украины.