«Газпром» установил рекорд по экспорту газа

Компания «Газпром» в 2017 году установила рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, говорится в сообщении компании. Всего за рубеж к декабрю было поставлено 179,8 млрд куб. м газа.

В 2016 году в страны дальнего зарубежья было поставлено 179,3 млрд куб. м. Этот показатель был побит уже 8 декабря.

В компании отметили, что важным фактором повышения спроса на газ послужило восстановление потребления этого вида топлива в Китае, где за первые три квартала года оно увеличилось на 13%. В связи с этим в «Газпроме» назвали «важным событием 2017 года» подписание в июле дополнительного соглашения с китайской национальной газовой корпорацией CNPC о начале поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» с 20 декабря 2019 года.

​«В ходе заседания было подчеркнуто, что события 2017 года не привели к значительному пересмотру долгосрочного прогноза развития мировой энергетики. В условиях сокращающейся собственной добычи в Европе «Газпром» останется крупнейшим и наиболее надежным поставщиком газа в регионе. Компания также значительно укрепит позиции на перспективном рынке АТР», — говорится в сообщении по итогам заседания правления компании.

В начале декабря в Минэнерго оценили рост добычи газа в России в 2017 году по сравнению с прошлым годом в 8–9%. По оценкам ведомства, объемы добычи к концу года должны составить до 690 млрд куб. м.