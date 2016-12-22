В Минэнерго оценили рост добычи газа в России

Замминистра энергетики Кирилл Молодцов прогнозирует в 2017 году рост добычи газа в России на 8–9% к уровню 2016 года. Об этом он заявил на форуме «Газ России», передает корреспондент РБК.

По данным Молодцова, таким образом объемы добычи должны составить до 690 млрд куб. м.

В начале октября «Газпром» отчитался об увеличении добычи газа на 19,1%, до 339,8 млрд куб. м, по итогам девяти месяцев 2017 года. По прогнозу, к концу года «Газпром» должен добыть 460 куб. м. Позднее глава компании Алексей Миллер сообщил, что компания приблизилась к историческому рекорду по экспорту газа.