«Почта России» выпустила марку в честь 100-летия органов госбезопасности

Почтовая марка, посвященная 100-летию органов государственной безопасности, выйдет в обращение 20 декабря. Об этом говорится в сообщении «Почты России», поступившем в РБК.

Фото: «Почта России»

Номинал марки — 27 руб., тираж — 180 тыс. экземпляров. На ней изображены щит и меч в венке. В день выпуска на Главпочтамте можно будет поставить штемпель специального гашения. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров, отмечает «Почта России».

1 декабря в обращение поступили новогодние почтовые марки с талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой номиналом 22, 33 и 35 руб.

День работника госбезопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря. В этот день в 1917 году был подписан декрет Совета народных депутатов РСФСР об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским. Позже этот орган трансформировался в КГБ СССР, затем — в ФСБ России.