ФАС возбудила дело против «застройщика №1»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении ГК «ПИК» по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Основанием для возбуждения дела стала реклама в «Яндекс.Директ», которая содержит информацию «Квартира от застройщика №1», «Застройщик №1». Это некорректное сравнение с другими строительными компаниями, считает ФАС.

«По мнению антимонопольного органа, в настоящем случае использование в спорной рекламе обозначения «№ 1» направлено на распространение позитивной информации в отношении ГК «ПИК» путем некорректного сравнения с другими строительными компаниями. При этом в рекламе ГК «ПИК» отсутствует указание на конкретный критерий, на основании которого данная информация может быть подтверждена или опровергнута и по которому возможно осуществить сравнение», — указано в сообщении. Рассмотрение дела назначено на 27 декабря 2017 года.

Ранее ФАС оштрафовала телеканалы НТВ и РЕН ТВ за громкую рекламу



