Власти Стамбула запретили новогодние торжества на площади Таксим

Власти Турции запретили новогодние торжества на площади Таксим в Стамбуле по соображениям безопасности. Об этом сообщает Middle East eye.

Исмаил Килик, глава полиции района Бейоглу, в котором находится площадь, сообщил, что массовые празднования будут запрещены. Он добавил, что в этом году меры безопасности будут на высочайшем уровне. Килик напомнил, что террорист, атаковавший в прошлый Новый год стамбульский ночной клуб, изначально планировал теракт на площади Таксим, однако передумал, увидев охрану.

17 ноября Госдеп США выпустил предупреждение, в котором говорится о повышенной угрозе терактов в Европе в период рождественских и новогодних праздников.