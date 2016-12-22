Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Европе в период праздников

Госдеп США выпустил предупреждение, в котором говорится о повышенной угрозе терактов в Европе в период рождественских и новогодних праздников. Целью террористов, по мнению американских дипломатов, могут стать популярные туристические места.

В Госдепе напомнили о нападениях, которые произошли во Франции, России, Великобритании, Испании и других странах Европы. Особо дипломаты отметили атаку в Берлине в декабре 2016 года, которая была совершена на рождественской ярмарке, и атаку в новогоднюю ночь в Стамбуле, когда от рук террориста погибли почти 40 человек.

«Хотя местные власти продолжают проводить мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом, Госдеп по-прежнему остается озабочен возможностью террористических атак в будущем», — говорится в сообщении. Для минимизирования опасности туристам из США рекомендовано внимательно следить за сообщениями о террористической угрозе и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь, 1 января 2017 года. Тогда выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов вошел в клуб и открыл огонь из автомата по посетителям. Погибли 39 человек, 69 пострадали.