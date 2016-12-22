Суд принял иск Башкирии к АФК «Система»

В Башкирии арбитражный суд принял к рассмотрению иск Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана к компании АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» с суммой требований 131,6 млрд руб. Это следует из материалов в электронной картотеке суда.

Рассмотрение дела назначено на 12 января. По решению (*pdf) судьи, к рассмотрению дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, также привлечены «Роснефть» и «Башнефть».

Иск к АФК «Система» был подан правительством Башкирии 12 декабря. Таким образом, власти республики поддержали заявленный ранее иск «Башнефти» и «Роснефти» на аналогичную сумму.

Требования о взыскании 131,6 млрд руб. с АФК «Система» связан с тем, что именно эту сумму, по мнению «Роснефти», компания вывела из «Башнефти» в качестве дивидендов во время реорганизации в период владения (2009–2014 годы). До этого, в августе, Арбитражный суд Башкирии уже удовлетворил многомиллиардный иск «Роснефти» к «Системе». Тогда судом было взыскано 136 млрд руб.