Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,02 58,49 EUR Нал. 69,90 69,26 USD Бирж. 58,73 -0,03 EUR Бирж. 69,62 +0,06 USD ЦБ. 58,72 +0,11 EUR ЦБ. 69,50 +0,33 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 17306,54 -366,16 MOEX 2110,02 -0,38% RTS 1131,76 -0,25% Brent 64,10 +0,34% DJIA 24754,75 -0,15% Nasdaq 6963,85 -0,44% FTSE 7548,22 +0,05%
Суд принял иск Башкирии к АФК «Система»
Лента новостей
Крымскому учителю отменили приговор за призыв вернуть полуостров России 17:30, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 17:29, Lenovo и РБК Еврокомиссия попросила Совет ЕС лишить Польшу права голоса 17:23, Политика Сгоревшую библиотеку ИНИОНа начнут восстанавливать в 2019 году 17:13, Общество МОК огласил 13 требований к форме российских спортсменов на Играх-2018 17:06, Общество ВС заменил реальный срок условным по делу о «гостайне за бутылку» 16:59, Общество Кандидаты в кандидаты: кто намерен участвовать в выборах президента 16:40, Фотогалерея  Суд принял иск Башкирии к АФК «Система» 16:39, Бизнес Паралимпийский комитет назвал невозможным выполнение требований МПК 16:36, Общество Росавиация урезала новогодние чартерные программы шести авиакомпаний 16:33, Общество Глава ФАНО заявил о соответствии зарплат российских ученых европейским 16:30, Общество Трех горняков заблокировало в кузбасской шахте после обвала 16:24, Общество Три города сами определят участников движения по выделенным полосам 16:23, Политика В Челябинской области неизвестный ранил ножом судью 16:17, Общество Роспотребнадзор посоветовал фотографировать покупки из-за сбоя касс 16:09, Общество СМИ узнали об иске Приватбанка к бывшим владельцам 16:03, Финансы АСВ потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть 28 млрд руб. 15:59, Финансы На задержанную у здания ФСБ участницу Pussy Riot составили протокол 15:49, Общество Путин продлил срок заморозки пенсионных накоплений 15:39, Общество В Госдуме решили снять с россиян «груз долгов» 15:38, Экономика Современный танец в России: на каких артистов стоит обратить внимание 15:38, Стиль Group-IB исключила возможность сбоя касс из-за взлома 15:30, Общество Титов одним словом описал источник денег для своей предвыборной кампании 15:27, Политика Бывший капитан сборной Чехии Томаш Росицки объявил о завершении карьеры 15:26, Спорт Путин утвердил штрафы за анонимность в мессенджерах 15:17, Общество Яд становится лекарством: как змеи спасают людей 15:11, Lenovo и РБК Госдума одобрила законопроект о запрете притравочных станций 15:05, Общество В X5 Retail заявили об устранении сбоя в работе кассовых аппаратов 15:05, Бизнес
Суд принял иск Башкирии к АФК «Система»
Бизнес, 16:39
0
Суд принял иск Башкирии к АФК «Система»

В Башкирии арбитражный суд принял к рассмотрению иск Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана к компании АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» с суммой требований 131,6 млрд руб. Это следует из материалов в электронной картотеке суда.

Рассмотрение дела назначено на 12 января. По решению (*pdf) судьи, к рассмотрению дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, также привлечены «Роснефть» и «Башнефть».

Иск к АФК «Система» был подан правительством Башкирии 12 декабря. Таким образом, власти республики поддержали заявленный ранее иск «Башнефти» и «Роснефти» на аналогичную сумму.

Против «Системы»: хроника процесса по крупнейшему иску «Роснефти»
Бизнес

Требования о взыскании 131,6 млрд руб. с АФК «Система» связан с тем, что именно эту сумму, по мнению «Роснефти», компания вывела из «Башнефти» в качестве дивидендов во время реорганизации в период владения (2009–2014 годы). До этого, в августе, Арбитражный суд Башкирии уже удовлетворил многомиллиардный иск «Роснефти» к «Системе». Тогда судом было взыскано 136 млрд руб.

Теги: Башкирия , Арбитражный суд Башкирии
Главное
Росавиация урезала новогодние чартерные программы шести авиакомпаний Общество
Материалы по теме
Борис Титов рассказал об «удушении» «Системы» и взятке Улюкаева Общество
Кудрин счел исход спора «Системы» и «Роснефти» плохим знаком для рынка Бизнес
Акции «Системы» обвалились на 18% из-за проигрыша по спору с «Роснефтью» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.