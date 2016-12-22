Верховный суд оставил в силе приговор двум хакерам из «Шалтая-Болтая»

Верховный суд оставил в силе приговоры двум участникам группы хакеров «Шалтай-Болтай» Константину Теплякову и Александру Филинову по делу о незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Таким образом, апелляция, поданная адвокатами в сентябре, не была удовлетворена.

В сентябре Мосгорсуд приговорил Теплякова и Филинова к трем годам лишения свободы. Слушания проходили в закрытом режиме. Лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев был приговорен к двум годам колонии общего режима. Он пошел на сделку со следствием и дал показания против соучастников. Еще один участник хакерской группы, Александр Глазастиков, скрылся за рубежом. По некоторым данным, к «Шалтай-Болтаю» имеет отношение Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, в 2015 году получивший политическое убежище в Литве. В июле «Интерфакс» сообщал о существовании шестого члена группы, также находящегося за рубежом и объявленного в розыск.

Участники группировки были осуждены по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Суд установил, что они взламывали переписку высокопоставленных чиновников и медийных лиц, после чего продавали данные. При этом, по признанию лидера «Шалтая-Болтая», некоторые письма были фальсифицированы. В качестве потерпевших по делу проходят телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента России Андрей Белоусов, чиновник Сбербанка Евгений Кисляков.