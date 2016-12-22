В Бурятии подросток из-за подзатыльника убил топором двух пенсионеров

В Бурятии подросток убил топором двух пьяных пенсионеров из-за подзатыльника, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемый — 16-летний учащийся техникума — был задержан в поселке Каменск Кабанского района Бурятии. Он признался в совершенном преступлении. По словам юноши, ​17 декабря он зашел к живущему по соседству с ним пенсионеру-инвалиду, которому иногда помогал по хозяйству. В это время мужчина распивал спиртное со знакомым. Пенсионеры стали ругать подростка, а хозяин дома ударил его ладонью по голове и выгнал.

На улице подросток увидел топор и решил расправиться с обидчиками. Дождавшись, пока они заснут, подросток вернулся и нанес им удары обухом топора по голове. После этого подросток выпил спиртного и заснул ​на месте преступления. Утром его обнаружили.

Один из пострадавших на момент прибытия врачей был еще жив, но умер в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В конце ноября в одной из подмосковных школ подросток ранил ножом своего одноклассника. Юноша в ходе ссоры достал нож и несколько раз ударил им в шею другого подростка. Несовершеннолетний был задержан, в отношении него завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).