Песков рассказал про связь спецслужб с историей России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что вопрос о неоднозначном отношении граждан к российским спецслужбам не требует комментариев. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос, который на самом деле вряд ли требует какой-то комментарий. Вы знаете, наша история — это наша история. Это история нашего государства, это история нашего народа. И все, что было в ней плохого и хорошего, — это все наше достояние, это все наше наследство, с которым нам жить, и какая бы она не была — мы все должны гордиться нашей историей», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал интервью главы ФСБ Александра Бортникова, опубликованное в «Российской газете» 19 декабря, накануне профессионального праздника работников органов безопасности.

Глава ФСБ отметил, что про органы безопасности существует «множество мифов», которые создают «ореол таинственности». «Некоторые в погоне за сенсацией преувеличивают роль спецслужб в происходящих событиях, а кто-то откровенно лжет, решая пропагандистские задачи», — сказал он.

Бортников подчеркнул, что «деятельность нынешних органов безопасности не имеет ничего общего с «чрезвычайщиной» первых лет советской власти».