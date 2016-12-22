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Самолет Air France экстренно сел в Парагвае из-за утечки топлива
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Самолет Air France экстренно сел в Парагвае из-за утечки топлива
Общество, 11:51
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Самолет Air France экстренно сел в Парагвае из-за утечки топлива

Самолет авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в Парагвае из-за утечки топлива. Об этом сообщает французское издание Le Point.

Самолет выполнял рейс из Буэнос-Айреса (Аргентина) в Париж. На борту находились 274 пассажира, а также члены экипажа. После обнаружения неполадок он был вынужден приземлиться в аэропорту Асунсьон.

При экстренной посадке никто не пострадал.

Пассажиры ожидают в аэропорту прибытия резервного борта. Парагвайский портал Ultima Hora добавляет, что основной самолет останется в аэропорту до выяснения причин утечки.

14 декабря ​Boeing 777-300 экстренно вернулся в аэропорт города Джидда (Саудовская Аравия) вскоре после взлета из-за касания хвостом взлетно-посадочной полосы. После 22-часового ремонта самолет вернулся к полетам.

Теги: Air France , Самолет
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