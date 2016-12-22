В Саудовской Аравии самолет совершил экстренную посадку

Самолет ​Boeing 777-300 экстренно вернулся в аэропорт города Джидда вскоре после взлета из-за касания хвостом взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает издание ​Arabian Business.

Согласно данным издания, воздушное судно следовало рейсом в Нью-Йорк. Еще при взлете системы самолета зафиксировали касание хвостом взлетно-посадочной полосы. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Джидды после часа полета. В результате инцидента никто не пострадал.

​Самолет вернулся в строй после 22-часового срочного ремонта. В частности, были заменены датчики в хвостовой части судна.