Сенатор от Крыма прокомментировал принятую ООН украинскую резолюцию

Количество стран — членов ООН, поддержавших резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму, по сравнению с прошлыми годами значительно уменьшилось. Об этом в комментарии РБК заявил сенатор от республики Сергей Цеков.

«Само голосование не выглядит убедительным. Это уже не первая резолюция со времен воссоединения Крыма с Россией. Текст почти всегда одинаковый. В этом году эту резолюцию поддержали 70 стран, то есть почти одна треть всех государств — участниц ООН, в прошлом году было больше. 76 стран воздержались при голосовании, 26 проголосовали против в этом году», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что при составлении резолюции не учитывается реальная ситуация в регионе. «В Крым не ездят, ситуацию там не знают. Тексты готовятся на расстоянии на основании умозрительных заключений. Касательно нарушений прав человека — это чистая ложь. С нашей стороны, нам надо пригласить в Крым тех, кто за резолюцию голосует. Пусть приезжают к нам и беседуют с обычными гражданами», — заявил он.

19 декабря Генассамблея ООН приняла подготовленный Украиной проект резолюции по правам человека в Крыму. В документе регион признается временно оккупированной территорией, а Россия называется «оккупирующей державой».

Текст документа подготовила украинская делегация в соавторстве с 30 странами. За резолюцию проголосовали 70 государств, против высказались 26 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Индия, Китай, КНДР, Куба и другие. Еще 76 стран воздержались от голосования.​

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что принятием этой резолюции ООН «дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего в марте 2014 года.