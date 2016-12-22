Роспотребнадзор арестовал 80 тыс. литров «омывайки» с метанолом

Роспотребнадзор ​арестовал около 80 тыс. литров стеклоомывающей жидкости после обнаружения в ней метанола, сообщило ведомство после проверки 3,5 тыс. организаций, производивших и продававших стеклоомывающую жидкость.

По данным ведомства, метанол присутствовал в продукции каждого десятого проверенного продавца. «На 349 объектах установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены четыре производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола», — сообщил Роспотребнадзор по итогам проверки.

В ходе ревизии ведомство выписало порядка 400 штрафов на общую сумму свыше 12,6 млн руб. и составило около 600 протоколов об административных правонарушениях. Также в правоохранительные органы было направлено более 180 дел.

Отмечается, что метанол запрещено использовать в качестве сырья в стеклоомывающей жидкости.