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Сломавшаяся электричка вызвала сбой в движении по Рижскому направлению
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Сломавшаяся электричка вызвала сбой в движении по Рижскому направлению
Общество, 10:24
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Сломавшаяся электричка вызвала сбой в движении по Рижскому направлению

Электрички Рижского направления следуют в Москву с увеличенными интервалами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Ограничения также распространяются на пригородные поезда, которые следуют транзитом на Курское направление.

Причиной сбоя стала авария около платформы Ленинградская Рижского направления. В 7:59 электричка остановилась по техническим причинам. В 8:23 состав продолжил движение.

«Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания электричек и ввести задержанные поезда в график», — сообщили в МЖД.

15 декабря произошел сбой в движении электричек Рижского направления в сторону области. Тогда в МЖД сообщили, что его причиной стал отказ технических средств.

Теги: пригородные поезда , Рижское направление
Главное
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