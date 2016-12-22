Сломавшаяся электричка вызвала сбой в движении по Рижскому направлению

Электрички Рижского направления следуют в Москву с увеличенными интервалами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Ограничения также распространяются на пригородные поезда, которые следуют транзитом на Курское направление.

Причиной сбоя стала авария около платформы Ленинградская Рижского направления. В 7:59 электричка остановилась по техническим причинам. В 8:23 состав продолжил движение.

«Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания электричек и ввести задержанные поезда в график», — сообщили в МЖД.

15 декабря произошел сбой в движении электричек Рижского направления в сторону области. Тогда в МЖД сообщили, что его причиной стал отказ технических средств.