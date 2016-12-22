МЖД предупредила о задержках электричек Рижского направления

​Движение электричек Рижского направления в сторону области задерживается на 10–15 минут, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).



«Мы работаем над тем, чтобы сократить опоздания до минимума и ввести поезда в график. Проблемы начались в районе половины шестого», — сказали в МЖД.

Как сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter, в настоящее время задерживаются три электрички: Щербинка — Дедовск (на 15 мин.), Люблино — Новоиерусалимская (на 10 мин.) и Москва (Курский вокзал) — Волоколамск (на 10 мин.).

«Предварительная причина: отказ технических средств», — сказано в сообщении.

14 декабря наблюдались перебои в движении электричек Белорусского направления. Как сообщали в пресс-службе МЖД, задержки были связаны с внештатной остановкой электрички на этом направлении.