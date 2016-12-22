Президент Филиппин предложил повстанцам заключить перемирие на Рождество

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил коммунистическим повстанцам ​«Новой народной армии» (ННА) заключить перемирие на рождественские праздники, заявил пресс-секретарь главы государства Гарри Рок. Об этом сообщает CNN Philippines.

«Президент заявил о приостановке военных операций с 24 декабря 2017 года до 2 января 2018 года», — сказал пресс-секретарь. По его словам, власти рассчитывают получить в ответ «похожий жест доброй воли» со стороны повстанцев.

В Минобороны Филиппин не подтвердили, что к ним поступал приказ о прекращении огня на названный период. «Если президент объявит [официально о перемирии], то мы выполним директиву главы государства», — заверил глава военного ведомства Дельфин Лорензана. Однако в министерстве не рекомендуют заключать перемирие с ННА.

В ноябре Дутерте заявлял, что в это Рождество перемирия с повстанцами не будет. В декабре филиппинский лидер подтвердил отказ «от перемирий с кем-либо и когда-либо».

13 декабря филиппинское правительство продлило до 31 декабря 2018 года военное положение на южном острове Минданао. Там действуют отряды движения «Мауте», присягнувшего на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Филиппинская армия ведет тяжелые бои с боевиками «Мауте».

Новая народная армия (ННА) — вооруженное крыло Маоистской коммунистической партии Филиппин. Она борется против местных властей с конца 1960-х годов. В 2007 году было объявлено об амнистии участников движения, однако в том же году ННА была объявлена террористической организацией. На данный момент, как сообщает Reuters, силы вооруженного крыла ННА оцениваются в 3 тыс. бойцов. За время пятидесятилетней вооруженной борьбы маоистских повстанцев и филиппинских силовиков погибли около 40 тыс. человек.