Филиппины продлили военное положение на юге страны

Филиппинский конгресс на заседании 13 декабря одобрил продление военного положения в южной провинции Минданао на один год, сообщает Reuters.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 11 декабря поручил парламенту продлить военное положение в Минданао до 31 декабря 2018 года. По мнению филиппинского лидера, эти меры помогут предотвратить распространение экстремизма в стране. По словам Дутерте, террористы намеревались создать «глобальный исламский халифат» во всей Юго-Восточной Азии.

В мае 2017 года на Минданао началось противостояние филиппинских военных и боевиков экстремистской группировки «Мауте», связанной с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). По информации Reuters, в ходе конфликта погибли более 1,1 тыс. человек (в основном боевиков), еще 350 тыс. человек покинули филиппинский город Мараве, в котором обосновались террористы. В начале июня Манила запросила военную помощь у Вашингтона.