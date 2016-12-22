Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до девяти километров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, пепловый шлейф от вулкана распространился на 10 км на северо-восток. В ведомстве рассказали, что пепел не выпал в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

В МЧС сообщили, что во время выброса из вулкана туристических групп около него не наблюдалось. Также над Шивелучом нет воздушных коридоров, которыми пользуются международные авиалинии. Вулкану на данный момент присвоен «оранжевый» код безопасности. МЧС выпустило туристическим организациям рекомендацию, в которой не советует водить туристов в район Шивелуча.

Кроме того, вулкан Карымский выбросил столп пепла на высоту до 2,5 км, сообщили агентству «Интерфакс» в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями. Шлейф от его пепла распространился на более 90 км к востоку от вулкана. Для Карымского был установлен повышенный для авиации оранжевый код опасности.

Шивелуч — самый северный из действующих вулканов Камчатки. Он находится в 440 км от столицы края — Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 3,2 тыс. м. В июне из-за выброса пепла вулканов Шивелуч и Ключевский было нарушено авиасообщение на Камчатке. В июле Шивелуч ​ выбросил столб пепла на высоту 12 км, который достиг низших слоев стратосферы.

Вулкан Карымский, который также называют Карымская сопка, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 1,5 тыс. м.

