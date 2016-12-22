Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,15 58,68 EUR Нал. 70,15 69,48 USD Бирж. 58,81 -0,07 EUR Бирж. 69,69 -0,38 USD ЦБ. 58,99 +0,47 EUR ЦБ. 69,91 +0,16 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 11604,19 -7,81 ММВБ 2119,42 +0,64% РТС 1133,87 +0,05% Brent 62,47 -1,93% DJIA 24290,05 +0,24% Nasdaq 6775,37 -1,05% FTSE 7338,97 +0,53%
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров
Лента новостей
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров 03:21, Общество Сьерра-Леоне продала алмаз за $6,5 млн для вложений в развитие страны 02:34, Политика СМИ сообщили о сбитых израильских ракетах около Дамаска 02:03, Политика Верховный суд США разрешил ввести запрет на въезд граждан шести стран 01:56, Политика В Орловской области жертвами ДТП с грузовиком стали три человека 01:35, Общество Активисты согласились убрать баррикады около офиса украинского NewsOne 01:18, Политика Минобороны прокомментировало публикацию данных о потерях за пять лет 01:05, Общество В Думу внесли документ о запрете на проход для СМИ-иноагентов из США 00:36, Политика Тест: как выглядеть красиво на всех фото 00:17, РБК и Huawei Минфин сможет сокращать расходы на неэффективное госуправление в регионах 00:05, Экономика На Украине призвали ввести уголовное наказание за оскорбление Евромайдана 00:05, Политика Санкции усилили взаимные риски банков и их крупных заемщиков 00:01, Финансы Собчак сообщила о планах создать после президентских выборов свою партию 04 дек, 23:53, Политика СМИ опубликовали фото засады на бывшего президента Йемена 04 дек, 23:33, Политика Прокурор заявил о ввозе во Францию денег Керимова «чемоданами» 04 дек, 23:27, Бизнес Министр обороны Эстонии предложил увеличить число призывников 04 дек, 23:07, Политика Эксперты в 2,5 раза повысили оценку заброшенных сельхозугодий в России 04 дек, 22:55, Экономика Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 04 дек, 22:37, Subaru XV и Autonews ФАС проверит компанию Вексельберга из-за взлета цен на электроды 04 дек, 22:26, Бизнес В Колумбии застрелили участника Олимпиады в Рио 04 дек, 22:13, Спорт Вторая фаза: как ЕС и Великобритания преодолели первые сложности Brexit 04 дек, 22:03, Политика В Telegram появился канал для «опровержения фейков» о Ротенберге 04 дек, 22:03, Технологии и медиа Томская область возглавила рейтинг лидерского потенциала регионов 04 дек, 22:01, Общество Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 04 дек, 21:57, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Дело о двух пальцах: почему прокурор потребовал Улюкаеву 10 лет колонии 04 дек, 21:55, Общество Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн руб. 04 дек, 21:39, Общество Потанин доложил Путину о снижении вредных выбросов в Норильске на треть 04 дек, 21:31, Бизнес Путин рассказал об освобождении от террористов почти всей Сирии 04 дек, 21:26, Общество
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров
Общество, 03:21
0
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до девяти километров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как отмечается в сообщении, пепловый шлейф от вулкана распространился на 10 км на северо-восток. В ведомстве рассказали, что пепел не выпал в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

В МЧС сообщили, что во время выброса из вулкана туристических групп около него не наблюдалось. Также над Шивелучом нет воздушных коридоров, которыми пользуются международные авиалинии. Вулкану на данный момент присвоен «оранжевый» код безопасности. МЧС выпустило туристическим организациям рекомендацию, в которой не советует водить туристов в район Шивелуча.

Кроме того, вулкан Карымский выбросил столп пепла на высоту до 2,5 км, сообщили агентству «Интерфакс» в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями. Шлейф от его пепла распространился на более 90 км к востоку от вулкана. Для Карымского был установлен повышенный для авиации оранжевый код опасности.

От вулкана до наводнения: природные катаклизмы в снимках МКС Еще 7 фото
Фотогалерея

Шивелуч — самый северный из действующих вулканов Камчатки. Он находится в 440 км от столицы края — Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 3,2 тыс. м. В июне из-за выброса пепла вулканов Шивелуч и Ключевский было нарушено авиасообщение на Камчатке. В июле Шивелуч ​ выбросил столб пепла на высоту 12 км, который достиг низших слоев стратосферы.

Вулкан Карымский, который также называют Карымская сопка, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 1,5 тыс. м.

Теги: вулкан , Шивелуч , Камчатка
Главное
Верховный суд США разрешил ввести запрет на въезд граждан шести стран Политика
Материалы по теме
На Бали из-за извержения вулкана продлили режим ЧС Общество
Россияне рассказали о попытках заработать на извержении вулкана на Бали Общество
Россиян доставят с Бали на соседние острова из-за извержения вулкана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку