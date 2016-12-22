Актеры из «Иронии судьбы» отреагировали на перенос фильма на «Россию 1»

Актеры из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром» прокомментировали перенос показа киноленты с «Первого канала» на «Россию 1». Их слова приводит телеканал «360».

Андрей Мягков, который сыграл Евгения Лукашина, заявил, что приветствует отказ «Первого канала» от фильма. По его словам, нужно иметь «чувство меры». Актер сказал, что «Иронию судьбы» «превратили в посмешище». «Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — подчеркнул он. Мягков отметил, что в Новый год не смотрит телевизор, а выпивает рюмку водки и ложится спать.



Актер заметил, что пора предложить зрителям новый фильм, который станет хитом для Нового года. «Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет. Пора не придет скоро», — сказал актер. Он добавил, что отсутствие кинохита для этого праздника связано с «оскудением талантов» у режиссеров.

Барбара Брыльска, которая сыграла Надю, рассказала, что в Польше показ фильма «Ирония судьбы» не связан с новогодним праздником. Она отметила, что в ее стране не всегда эту ленту показывают.

Валентина Талызина, выступавшая в роли подруги Нади Вали, сказала, что показу «Иронии судьбы» на «Первом канале» должен был прийти конец. «Сорок лет показывали — а сейчас нет, у них свои пригорки-ручейки», — заметила она. Актриса сообщила, что всегда смотрит этот фильм на Новый год.

О том, что «Первый канал» отказался от показа комедии «Ирония судьбы» стало известно во вторник, 19 декабря. Источник РБК на канале сообщил, что это связано с «ротацией пакета «Мосфильма». По его словам, на «Первом» вместо комедии покажут фильмы Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили эту информацию. Собеседник РБК сказал, что «Кавказскую пленницу» 31 декабря можно будет посмотреть в 16:50 мск, а «Иван Васильевич меняет профессию» — в 21:15 мск.

Заместитель гендиректора студии «Мосфильм» Светлана Пылева в разговоре с РБК допустила, что «Иронию судьбы» снова покажут на «Первом». Она отметила, что лента может транслироваться на «любом центральном канале». Пылева подчеркнула, что киностудия имеет хорошие отношения с телевидением «Все зависит от их желания и от наших с ними договоренностей. Никаких особых предпочтений у нас нет», — сказала она.