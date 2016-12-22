Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,16 58,61 EUR Нал. 69,93 69,21 USD Бирж. 58,76 +0,10 EUR Бирж. 69,57 +0,47 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16726,42 -946,28 MOEX 2118,16 -0,77% RTS 1134,58 -1,16% Brent 63,89 +0,02% DJIA 24754,75 -0,15% Nasdaq 6963,85 -0,44% FTSE 7544,09 +0,09%
Актеры из «Иронии судьбы» отреагировали на перенос фильма на «Россию 1»
Лента новостей
Актеры из «Иронии судьбы» отреагировали на перенос фильма на «Россию 1» 06:15, Общество СМИ сообщили о передаче США Китаю проекта новых санкций против КНДР 05:41, Политика Глава ФСБ рассказал о «шпионских приборах» в грузах из США в 2003 году 05:31, Общество Роспотребнадзор предупредил о вспышке кампилобактериоза в США 05:15, Общество Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона 05:13, Технологии и медиа Власти Ставрополя подтвердили смерть устроившего в доме взрыв мужчины 04:37, Общество Аналитик Сбербанка увидел конфликт интересов у ЦБ при санации 04:21, Финансы Дальневосточным силовикам пригрозили ограничить тепло из-за долгов 04:20, Общество СМИ узнали о письме Шохина о риске остановки части нефтяных скважин 03:53, Бизнес СМИ сообщили о продлении расследования катастрофы Ту-154 Минобороны 03:38, Общество В многоэтажке в Ставрополе взорвался неизвестный предмет 03:07, Общество Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам 02:56, Экономика Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко 02:41, Общество Драматургия на ВДНХ: кто даст денег на организацию выдвижения Путина 02:27, Политика Жертвой первой кибератаки через SWIFT оказался подконтрольный ВЭБу банк 02:07, Финансы Российские военные наблюдатели рассказали о «провокациях» со стороны ВСУ 01:55, Политика Опрос в США показал поддержку отставки Трампа из-за «домогательств» 01:24, Политика Явлинский рассказал о своем разговоре с Путиным о ситуации на Украине 01:17, Политика Гудков пообещал отозвать заявку на митинг на проспекте Сахарова 00:32, Политика Непростое украшение: сколько стоило нарядить Москву на Новый год 00:09, Фотогалерея  Жириновский объяснил отсутствие альтернативы ему в ЛДПР 00:08, Политика В Москве повысят стоимость проезда на общественном транспорте 00:06, Общество Москва потратит на празднование Нового года почти 1,4 млрд руб. 00:01, Политика Начались переговоры о создании на базе «Глобэкса» банка для ОПК 19 дек, 23:50, Финансы Турагенты начали акцию блокировки продажи туров «Натали Турс» 19 дек, 23:25, Бизнес Российские военные наблюдатели вернулись из Донбасса 19 дек, 23:21, Политика ОКР прокомментировал идею сделать символом сборной георгиевскую ленту 19 дек, 23:18, Спорт Власти Подмосковья назвали средний чек предновогоднего корпоратива 19 дек, 22:55, Общество
Актеры из «Иронии судьбы» отреагировали на перенос фильма на «Россию 1»
Общество, 06:15
0
Актеры из «Иронии судьбы» отреагировали на перенос фильма на «Россию 1»

Актеры из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром» прокомментировали перенос показа киноленты с «Первого канала» на «Россию 1». Их слова приводит телеканал «360».

Андрей Мягков, который сыграл Евгения Лукашина, заявил, что приветствует отказ «Первого канала» от фильма. По его словам, нужно иметь «чувство меры». Актер сказал, что «Иронию судьбы» «превратили в посмешище». «Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — подчеркнул он. Мягков отметил, что в Новый год не смотрит телевизор, а выпивает рюмку водки и ложится спать.

Актер заметил, что пора предложить зрителям новый фильм, который станет хитом для Нового года. «Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет. Пора не придет скоро», — сказал актер. Он добавил, что отсутствие кинохита для этого праздника связано с «оскудением талантов» у режиссеров.

Барбара Брыльска, которая сыграла Надю, рассказала, что в Польше показ фильма «Ирония судьбы» не связан с новогодним праздником. Она отметила, что в ее стране не всегда эту ленту показывают.

Валентина Талызина, выступавшая в роли подруги Нади Вали, сказала, что показу «Иронии судьбы» на «Первом канале» должен был прийти конец. «Сорок лет показывали — а сейчас нет, у них свои пригорки-ручейки», — заметила она. Актриса сообщила, что всегда смотрит этот фильм на Новый год.

Лучшие фильмы Эльдара Рязанова Еще 3 фото
Фотогалерея


О том, что «Первый канал» отказался от показа комедии «Ирония судьбы» стало известно во вторник, 19 декабря. Источник РБК на канале сообщил, что это связано с «ротацией пакета «Мосфильма». По его словам, на «Первом» вместо комедии  покажут фильмы Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили эту информацию. Собеседник РБК сказал, что «Кавказскую пленницу» 31 декабря можно будет посмотреть в 16:50 мск, а «Иван Васильевич меняет профессию» — в 21:15 мск.

Заместитель гендиректора студии «Мосфильм» Светлана Пылева в разговоре с РБК допустила, что «Иронию судьбы» снова покажут на «Первом». Она отметила, что лента может транслироваться на «любом центральном канале». Пылева подчеркнула, что киностудия имеет хорошие отношения с телевидением «Все зависит от их желания и от наших с ними договоренностей. Никаких особых предпочтений у нас нет», — сказала она.

Теги: Новый год , «Ирония судьбы» , Телевидение
Главное
Аналитик Сбербанка увидел конфликт интересов у ЦБ при санации Финансы
Материалы по теме
«Мосфильм» допустил возвращение «Иронии судьбы» на «Первый канал» Общество
«Первый канал» на Новый год не покажет «Иронию судьбы» Технологии и медиа
Эльдара Рязанова похоронили на Новодевичьем кладбище Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.