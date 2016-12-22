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«Мосфильм» допустил возвращение «Иронии судьбы» на «Первый канал»
«Мосфильм» допустил возвращение «Иронии судьбы» на «Первый канал»
Общество, 19:25
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«Мосфильм» допустил возвращение «Иронии судьбы» на «Первый канал»

Заместитель гендиректора студии «Мосфильм» Светлана Пылева допустила показ «Иронии судьбы» на «Первом канале» в последующие годы. В разговоре с РБК она пояснила, что фильм «может быть показан на любом центральном канале».

«Мы со всеми телевизионными каналами находимся в равно хороших отношениях. Все зависит от их желания и от наших с ними договоренностей. Никаких особых предпочтений у нас нет. Единственное — чтобы это был центральный канал и чтобы его увидело максимальное количество зрителей», — сказала она.

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Ранее стало известно, что вечером 31 декабря в эфире «Первого канала» не покажут комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Как пояснял источник РБК на «Первом канале», это связано с «ротацией пакета «Мосфильма». «Фильм «Ирония судьбы» будет показан на канале «Россия 1». А нам достались «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию», — сообщил собеседник РБК.

Раскрыть срок лицензии, которую приобрела «Россия-1», Пылева отказалась. Как сообщили РБК в пресс-службе ВГТРК, фильм «Ирония судьбы» выйдет 31 декабря в 16 часов на канале «Россия 1».

Теги: Новый год , «Первый канал» , «Ирония судьбы»
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