Роспотребнадзор предупредил о вспышке кампилобактериоза в США

Роспотребнадзор сообщил о вспышке в 17 штатах США бактериального заболевания кампилобактериоз. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, Центр контроля и профилактики заболеваний на 13 декабря зарегистрировал 97 заболевших, из которых 22 человека были госпитализированы. В ведомстве отметили, что вспышка кампилобактериоза началась около 17-23 октября.

По данным Роспотребнадзора, 98% пациентов за неделю до заболевания контактировали со щенками, которых продавала сеть магахинов Petland. Исследования показали, что источником кампилобактериоза были именно эти домашние животные. В ведомстве отметили, что штамм возбудителя сильно устойчив к антибиотикам, которые назначаются для лечения заболевания.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — отмечается в сообщении.

Кампилобактериоз — вызывается бактериями, которые принадлежат к роду Campylobacter. У человека оно протекают преимущественно как острое кишечное инфекционное заболевание, которое поражают желудочно-кишечный тракт. Кроме того, также могут быть поражены, в том числе нервная система, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система.

Бактерии, которые являются возбудителям кампилобактериоза, широко распространены в природе и живут в кишечнике практически всех известных животных и птиц, а также в воде открытых водоемов. Инфекция от животного к человеку может передаваться с продуктами питания, с инфицированной водой и при контакте с животными. Человек также может может стать источником инфекции и представлять опасность для людей и с иммунодефицитом и для детей раннего возраста.

В конце ноября Роспотребнадзор сообщал, что в США была выявлена вспышка бруцеллеза. Источником его было молоко компании Udder Milk. А в середине ноября в штате Калифорния в парке развлечений Диснейленд была зафиксирована вспышка легионеллеза. Большинство заболевших посещали парк развлечений и останавливались в отеле «Оранж Конти».