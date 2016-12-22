Роспотребнадзор предупредил о вспышке бруцеллеза в США

В США выявили вспышку бруцеллеза. Об этом россиян предупреждают в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, Центр по контролю заболеваний США (CDC), в молоке и молочных продуктах компании Udder Milk обнаружил штамм возбудителя бруцеллеза RB51, который особенно опасен для беременных женщин.

Первый случай заболевания беременной женщины бруцеллезом выявили в конце сентября 2017 года в штате Нью-Джерси. Администрация штата совместно с Министерством здравоохранения США и CDC провели расследование, однако Udder Milk отказалась предоставлять данные о молочных фермах, откуда она закупала сырье.

В CDC рекомендуют жителям штатов Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд пройти проверку у медиков для возможного выявления штамма бруцеллеза и предупреждения заболевания. В ведомстве отметили, что RB51 устойчив к антибиотикам.

Бруцеллез — это инфекция, которая передается от больных животных человеку и характеризуется сильным подъемом температуры, а также множественным поражением органов и систем человеческого организма. Инфекция не передается от человека к человеку. Инкубационный период длится от одной недели до двух месяцев.