СМИ сообщили о продлении расследования катастрофы Ту-154 Минобороны

Расследование катастрофы самолета Министерства обороны Ту-154 около Сочи 25 декабря 2016 года будет продлено на несколько месяцев из-за проведения экспертизы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает «РИА Новости».

«Вполне возможно, что это — не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным», — рассказал собеседник агентства.

Ту-154, который следовал из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, рухнул после вылета из аэропорта Адлера, где проходил дозаправку. На борту самолета были 92 человека, в том числе артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и несколько журналистов. В результате падения самолета — никто не выжил.

В конце мая Министерство обороны заявило, что по версии следствия, причиной авиакатастрофы стало нарушение пространственной ориентации командира самолета, что привело к ошибкам, из-за которых упал Ту-154. В ведомстве отметили, что комиссия, которая ведет расследование, не обнаружила нарушений в рассадке пассажиров в салоне самолета, а также не выявила перегрузки воздушного судна.