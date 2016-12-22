Опрос в США показал поддержку отставки Трампа из-за «домогательств»

Половина американцев, а именно 50%, полагают, что президент США Дональд Трамп должен уйти в отставку после обвинений в домогательствах. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел Квиннипэкский университет.



По данным социологов, 46% респондентов заявили о своем несогласии с тем, что Трамп должен из-за подобных обвинений покинуть свой пост. Из опрошенных, которые выступили за отставку, 54% составляют женщины, а 32% — мужчины. Также большинство американцев, а именно 66%, полагают, что Трамп уважает женщин меньше, чем мужчин. С ними не согласились 30% опрошенных.



Согласно данным опроса, рейтинг одобрения Трампа составляет 25%. Более половины, а именно 52%, американцев не одобряют действия президента. Кроме того, 62% опрошенных заявили, что Трамп нечестен. Честным президентом его назвали только 35% респондентов. Также, 62% американцев полагают, что Трамп не думает о народе. С ними не согласились 37%, которые полагают, что президент заботится о своих гражданах.

Опрос проводился Квиннипэкским университетом с 13 по 18 декабря. Всего в нем принимали участие 1,2 тыс. человек.

Как сообщало агентство Associated Press, Трампа обвиняют в домогательствах 16 женщин. Они рассказали об этом после того, как газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Трамп рассказывал о том, как неудачно попытался соблазнить замужнюю женщину. Тогда он заявил, что часто пытается поцеловать красивых женщин, потому что он «звезда, и они позволяют сделать это». После своих слов он извинился.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в декабре заявила, что жалобы женщин не Трампа «должны быть услышаны». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя обвинения Трампа в домогательствах, заявила, что американцы знали о словах в адрес Трампа, но проголосовали за него. «Как сказал сам президент, он считает, что это хорошо, когда женщины говорят о том, что с ними произошло, однако он также абсолютно уверен в том, что обвинения [в его адрес] не должны определять курс», — сказала Сандерс. Как сообщает AP со ссылкой на свои источники в Белом доме, в беседах со своей командой Трамп заявлял, что обвинения в домогательствах против него ложные.