Гудков пообещал отозвать заявку на митинг на проспекте Сахарова

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что отзовет заявку на проведение митинга в защиту избирательных прав на проспекте Сахарова, который планирует согласовать мэрия Москвы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, отказаться от митинга его попросил глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Он отметил, что отзовет свою заявку утром 20 декабря.

«Никакого спойлерского мероприятия никто не предлагал делать. Я хотел сделать большой общегородской митинг, понимая, что в этой ситуации у нас есть возможность додавить мэрию. Потому что, когда мэрия чувствует силу, она всегда идет на уступки», — заявил Гудков.

Бывший депутат Государственной думы удивился, почему Яшин отказывается от «этой возможности». Гудков сказал, что может провести большой митинг, на который он пригласит оппозиционера Алексея Навального и других, кто захочет высказаться. «Мы можем потребовать честных и конкурентных выборов. Но если Красносельский совет депутатов этого не хочет, и эта опция не нужна депутатам — нет проблем», — сказал он.

Во вторник, 19 декабря, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что столичная мэрия согласует митинг Гудкова, который пройдет 24 декабря на проспекте Сахарова. В этот же день, но в сквере Лермонтовской площади хотел провести акцию «День свободных выборов» Яшин. По словам Черникова, разрешение провести митинг Гудкову позволит избежать «провокаций».



В понедельник, 18 декабря, Яшин подал иск против столичного мэра Сергея Собянина, потому что ему не разрешили провести акцию «День свободных выборов», которое он называет районным праздником. В иске отмечается, что «День свободных выборов» был учрежден Советом депутатов муниципального округа Красносельский. Однако, в префектуре Центрального административного округа инициативу депутатов не поддержали. Глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Черников сказал, что Яшин хочет провести культурно-массовое мероприятие, которое надо было согласовывать не менее чем за месяц. Он отметил, что праздники были все уже определены.

Яшин посчитал заявления чиновников противоречащими закону, потому что в официальных документах есть пункт, который позволяет организовывать местные праздники органам местного самоуправления. В мэрии рассказали РБК, что Яшин поздно подал заявление на организацию своего мероприятия и неправильно его заполнил.